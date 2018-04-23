МРОТ в Курганской области с 1 мая увеличится почти на 2 тыс рублей

23.04.18 15:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Курганской области на заседании в понедельник утвердило повышение с 1 мая минимального размера оплаты труда в регионе до 12,837 рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

"Минимальная заработная плата в Курганской области с учетом районного коэффициента 15% не может быть меньше 12 тыс. 837 рублей 45 копеек Соглашение вступает в силу с 1 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления по труду и занятости населения области, с 1 января текущего года МРОТ составлял 10 тыс. 912 рублей. Таким образом, рост составит 1 тыс. 925 рублей.

По данным пресс-службы правительства, документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также в рамках областного трехстороннего соглашения между правительством области, профсоюзами и работодателями.