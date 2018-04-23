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23.04.18 15:56
МРОТ в Курганской области с 1 мая увеличится почти на 2 тыс рублей
"Минимальная заработная плата в Курганской области с учетом районного коэффициента 15% не может быть меньше 12 тыс. 837 рублей 45 копеек Соглашение вступает в силу с 1 мая", - говорится в сообщении.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления по труду и занятости населения области, с 1 января текущего года МРОТ составлял 10 тыс. 912 рублей. Таким образом, рост составит 1 тыс. 925 рублей.
По данным пресс-службы правительства, документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также в рамках областного трехстороннего соглашения между правительством области, профсоюзами и работодателями.
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