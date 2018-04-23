Строительство Багаевского гидроузла началось в Ростовской области

23.04.18 17:31

© РИА Новости. Антон Денисов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон началось в Ростовской области, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с официальной церемонии начала строительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что данный проект является частью новой экономики региона, которая, с одной стороны, даст развитие транспортной системе, включая судоходство, а с другой стороны, будет способствовать развитию рыболовства и мелиорации.

"Значительная часть времени при обсуждении проекта была уделена вопросам экологии. Строительство узла позволит создать нормальные глубины для судоходства, решить ряд проблем социального характера", - сказал В.Голубев.

По словам губернатора, в рамках проекта будут построены рыбоводные каналы.

"Это новое в проекте. Такого нигде и никогда не было раньше в других гидроузлах Волго-Донской системы. Такие рыбоводные каналы будут здесь созданы для беспрепятственного прохождения рыбы", - подчеркнул В.Голубев.

Он отметил, что, несмотря на то, что проект реализуется Минтрансом РФ и Росморречфлотом, региональные власти будут его активно сопровождать, как и другие аналогичные проекты, к примеру аэропорт "Платов".

Министр транспорта РФ Максим Соколов напомнил, что строительство этого гидроузла планировалась еще в 1948 году при строительстве Волго-Донской водной системы. Реализация проекта, по его словам, позволит увеличить провозную способность Волго-Донского канала, обеспечить развитие экспортных транспортных услуг, безопасность судоходства.

Ранее сообщалось, что АО "Стройтрансгаз" (СТГ, Москва) построит объекты первого этапа (подготовительного периода) Багаевского гидроузла на реке Дон. Эта компания единственная подала заявку на участие в соответствующем конкурсе, проведенном ФБУ "Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей". СТГ предложила за выполнение работ 667 млн 227,777 тыс. рублей при начальной (максимальной) цене контракта 740 млн 183,37 тыс. рублей.

В числе объектов, которые предстоит построить в рамках первого этапа - площадка и причал стройбазы, судоходная прорезь в левом рукаве Дона, линия электропередачи. Все работы должны быть выполнены до 3 декабря 2018 года.

Как сообщалось, гидроузел будет построен в районе хутора Арпачин Багаевского района Ростовской области. Его пропускная способность составит не менее 18 млн тонн грузов в год.

Строительство Багаевского гидроузла предусмотрено ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Максимальная стоимость строительства гидроузла, включая обустройство его водохранилища - 22 млрд рублей. Ввод в строй объекта позволит решить задачу поддержания гарантированных глубин судового хода и обеспечения безопасного судоходства на Нижнем Дону. В ноябре 2017 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап проекта строительства Багаевского гидроузла. Строительство предполагается начать в 2018 году и завершить до декабря 2020 года.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром "Стройтрансгаза" является Геннадий Тимченко. В 2016 году выручка СТГ составила 25,7 млрд рублей (рост к уровню 2015 года на 33,9%), чистая прибыль - 643 млн рублей (рост в 2,5 раза). В 2017 году компания заключила контракты на 9,5 млрд рублей, в 2018 году - на 3,3 млрд рублей.