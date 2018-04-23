23.04.18 16:21

© РИА Новости. Илья Питалев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Мощная система прогнозирования и оповещения о природных стихиях будет создана в Москве, заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

"Чтобы противостоять катаклизмам, необходимо, во-первых, обеспечить, пусть краткосрочный, но точный прогноз, чтобы успеть предупредить горожан. Во-вторых, усиливать и совершенствовать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии. В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган", - цитирует издание С.Собянина.

Столичный мэр также считает необходимым совершенствовать систему оповещения.

"Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно", - отметил он.

При этом С. Собянин подчеркнул, что в прошедшие выходные во время урагана были применены новые требования работы по оповещению.

"Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, парк Горького и т.д., что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть над чем работать", - сказал московский мэр.