Энергоснабжение в пострадавших от сильного снегопада северных районах Свердловской области восстановлено

23.04.18 16:42

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Возобновлена подача электричества в северные поселки Свердловской области, где от непогоды пострадали около 3 тысяч жителей, сообщает пресс-служба ОАО "МРСК Урала".

"Специалисты филиала "Свердловэнерго" ликвидировали последствия непогоды и восстановили электроснабжение жителей на севере региона - в Серовском и Ивдельском городских округах. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что на севере Свердловской области прошел обильный снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра. Энергетики устранили точечные технологические нарушения в населенных пунктах Марсяты, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений, которые произошли из-за налипания мокрого снега на провода.

В поселке Андриановичи специалисты энергокомпании задействовали дизельные генераторы для электроснабжения социально значимых объектов.

"В компании продолжается постоянный мониторинг ситуации, проверена спецтехника, на складах в полном объеме сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в понедельник на севере Свердловской области ожидалось усиление ветра до 23 м/с, сильный мокрый снег.