Система досмотра на некоторых стадионах ЧМ-2018 нуждается в доработке - Мутко

23.04.18 17:22

© РИА Новости. Сергей Гунеев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Некоторые арены, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, требуют небольшой доработки с точки зрения безопасности, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

"На некоторых стадионах есть вопросы с безопасностью, досмотром. Кто-то все ещё курит на аренах. Есть вопросы, которые нужно доработать на стадионах во время проведения вторых и третьих матчей ", - сказал В.Мутко.

Он подчеркнул, что современные арены, которые примут матчи, станут отличным наследием чемпионата мира.

По его словам, тестирование систем безопасности стадионов планируется провести с 31 мая до первого матча турнира.

"Пожарные системы - самое главное, они должны быть апробированы. Мы ещё проведем много тренировок. С 31 мая до начала первого матча мы должны провести тренировки всех систем стадионов", - сказал В.Мутко.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.