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23.04.18 17:22
Система досмотра на некоторых стадионах ЧМ-2018 нуждается в доработке - Мутко
"На некоторых стадионах есть вопросы с безопасностью, досмотром. Кто-то все ещё курит на аренах. Есть вопросы, которые нужно доработать на стадионах во время проведения вторых и третьих матчей ", - сказал В.Мутко.
Он подчеркнул, что современные арены, которые примут матчи, станут отличным наследием чемпионата мира.
По его словам, тестирование систем безопасности стадионов планируется провести с 31 мая до первого матча турнира.
"Пожарные системы - самое главное, они должны быть апробированы. Мы ещё проведем много тренировок. С 31 мая до начала первого матча мы должны провести тренировки всех систем стадионов", - сказал В.Мутко.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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