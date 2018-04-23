Ракетчики Черноморского флота РФ проводят маневры в Крыму

23.04.18 17:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Задачи по обнаружению кораблей условного противника будут отработаны в Крыму на учении, в котором задействованы береговые ракетные комплексы Черноморского флота РФ, сообщили в понедельник в пресс-службе ЧФ.

Как сообщал "Интерфакс", в Крыму у Черноморского флота России есть передовые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Командно-штабное учение ракетной бригады Черноморского флота России проходит на полигоне боевой подготовки в Крыму. Личный состав дивизионов вывел технику из парков и совершил марш в район полигона.

"На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и смену огневых позиций. Завершающим этапом зачётного тактического учения станет выполнение ракетчиками задач по обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт", - говорится в сообщении пресс-службы.

В марте в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко сообщил, что Россия создала в Крыму военную группировку, которая способна защитить от всех угроз.

"На берегу мы сегодня имеем современные противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", заступившие на боевое дежурство в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", а также морскую авиацию и авиацию ПВО, которые полностью обеспечивают безопасность региона от всевозможных угроз", - сказал А.Витко.

Он заявил, что 20 частей и соединений созданного в Крыму армейского корпуса переоснащены на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

По словам адмирала, в составе армейского корпуса в Крыму - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.