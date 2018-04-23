Решить проблему очередности в ясли в Карачаево-Черкесии планируют к 2021 году

23.04.18 17:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Карачаево-Черкесии к 2021 году планируют обеспечить 100% доступность посещения учреждений дошкольного образования для детей ясельного возраста.

"В республике уже полностью решена проблема с очередностью в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. Сейчас мы занимаемся решением вопроса по обеспечению местами в детсадах детей в возрасте до трех лет", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

Она отметила, что в настоящее время в КЧР электронной очереди в ясельные группы числится 487 детей, именно эту очередность планируется ликвидировать за счет строительства новых дошкольных образовательных учреждений, а также оптимизации работы уже действующих детсадов.