Более 2 тыс. нарушений выявлено в ходе проверок в Новгородской области после пожара в Кемерово

23.04.18 17:46

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Новгородской области после пожара в Кемерово проверила 247 объектов с массовым пребыванием людей и выявила там более 2,2 тыс. нарушений, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Проверки проводились в развлекательных центрах, торговых комплексах, магазинах, кафе, ресторанах, объектах культуры и спорта, в детских досуговых организациях", - пояснили в прокуратуре.

Так, на объектах отсутствовали или были несправными автоматические системы пожарной сигнализации, эвакуационные выходы были закрыты на замки или захламлены, огнетушители были неисправны или отсутствовали.

Для устранения нарушений прокуроры направили в суды 39 исковых заявлений, внесли 160 представлений и возбудили 73 административных дела.