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23.04.18 17:49
День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая
"12 мая в 12:00 в парке Горького предполагается проведение городского праздника, Дня открытия навигации. Министр транспорта РФ Максим Соколов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину. Если это предложение будет поддержано - а я не вижу прогнозов отрицательного решения - то праздник состоится", - рассказал он.
По словам Г.Елянюшкина, праздник посетят несколько тысяч гостей. В концерте, посвященном открытию судоходства по рекам Москвы, примут участие звезды российской эстрады. После концерта на Москве-реке пройдет парад судов - круизных, прогулочных, яхт и других. "Предполагается участие нескольких десятков судов", - подчеркнул он.
По его словам, в прошлом году по рекам Москвы было перевезено 270 тыс. пассажиров, на 15% больше, чем годом ранее.
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