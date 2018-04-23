День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая

23.04.18 17:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - День открытия навигации по рекам Москвы станет городским праздником, он пройдет 12 мая в столичном парке Горького, сообщил журналистам в понедельник руководитель ФГБУ "Канал им. Москвы" Герман Елянюшкин.

"12 мая в 12:00 в парке Горького предполагается проведение городского праздника, Дня открытия навигации. Министр транспорта РФ Максим Соколов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину. Если это предложение будет поддержано - а я не вижу прогнозов отрицательного решения - то праздник состоится", - рассказал он.

По словам Г.Елянюшкина, праздник посетят несколько тысяч гостей. В концерте, посвященном открытию судоходства по рекам Москвы, примут участие звезды российской эстрады. После концерта на Москве-реке пройдет парад судов - круизных, прогулочных, яхт и других. "Предполагается участие нескольких десятков судов", - подчеркнул он.

По его словам, в прошлом году по рекам Москвы было перевезено 270 тыс. пассажиров, на 15% больше, чем годом ранее.