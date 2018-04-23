Заморозки возможны в Крыму во вторник

23.04.18 17:53

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Заморозки ожидаются в первой половине дня вторника в некоторых районах Крымского полуострова, региональное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Ночью и утром 24 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 - минус 3° градуса мороза", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Днем в понедельник в регионе было плюс 20 градусов