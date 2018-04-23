Билеты на первый тестовый матч на "Самара-Арене" распроданы за пять часов

23.04.18 17:55

© РИА Новости. Юрий Стрелец

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Болельщики раскупили все билеты, выделенные на первый тестовый матч на "Самара-Арене", который состоится 28 апреля, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе самарского футбольного клуба "Крылья Советов".

"Первым тестовым матчем на "Самара Арене" станет игра первенства ФНЛ между хозяевами площадки - "Крыльями Советов" - и воронежским "Факелом". Всего на матч было выделено 15 тыс. билетов. И их раскупили в первый день продаж буквально за пять часов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте дирекции, занимающейся организацией матчей ЧМ-2018 в Самаре, в соответствии с требованиями по безопасности стадион будет загружаться поэтапно.

"Первый матч на новой арене сможет посетить треть от общего числа зрителей (45 тыс. человек - ИФ), на игре 6 мая стадион загрузят полностью", - говорится в сообщении.

Перед тестовым матчем будет проведена масштабная тренировка с запуском всех систем жизнеобеспечения. При подготовке учтут множество нюансов - от транспортной логистики и прохождения зрителями спецконтроля, до организации камер хранения и навигации на стадионе.

"В настоящее время круглосуточно ведутся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории: на парковках завершается укладка асфальта, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов. На завершающей стадии находятся работы и по подготовке "последней мили": на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, летом 2018 года в Самаре должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018, в том числе игра с участием сборной России, а затем - по одному матчу 1/8 и 1/4 финала.