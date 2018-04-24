Лавров отмечает русофобскую подоплеку встречи глав МИД "семерки" в Торонто

24.04.18 08:28

© РИА Новости. Максим Блинов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве отмечают русофобскую подоплеку в итогах встречи глав МИД "группы семи" в Торонто, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то конечно русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны "семерки", которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать", - сказал С.Лавров журналистам в Пекине.

По словам министра, "видимо, каких-то серьезных вопросов, которые они в своем кругу могут решить, у них (глав МИД "семерки") не осталось".

"Основные вопросы, которые затрагиваются и которые важны для международной экономической жизни и в целом для международного сообщества обсуждаются в других форматах", - сказал глава МИД РФ, пояснив, что военно-политические вопросы обсуждаются в рамках ООН, а экономические вопросы "конечно же, не могут решаться вне рамок G20".

"Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии", - подчеркнул С.Лавров.