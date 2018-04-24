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24.04.18 08:49

Губернатор Чукотки назвал лето 2018 года сроком начала работ по ремонту аэропорта "Залив Креста"

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Работы по ремонту аэропорта "Залив Креста" на Чукотке планируется начать летом этого года, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на встрече с руководителем Росавиации Александром Нерадько

Как сообщила пресс-служба правительства Чукотского АО, на встрече глава региона представил план реконструкции аэропорта, согласно которому предстоит капитально отремонтировать фасад здания, оснастить взлетно-посадочную полосу новым светосигнальным оборудованием и создать комфортные условия для пассажиров при ожидании посадки и выдачи багажа.

Р.Копин считает, что установка новой светосигнальной аппаратуры позволит увеличить регламент работы аэропорта.

"Сегодня регламент работы наших аэропортов достаточно ограничен. В осенне-зимний период в 15-16 часов они заканчивают работу из-за короткого светового дня. Весной и летом с увеличением светового дня временные рамки увеличиваются. Новая светосигнальная система поможет продлить время работы аэропорта на три часа", - приводит слова главы округа пресс-служба.

В подобной системе нуждается и аэропорт "Кепервеем", что также позволит расширить временные рамки его работы.

"Финансовая сторона вопроса для проведения подобных работ также обсуждалась на встрече. Было рассмотрено несколько вариантов. Сейчас вырабатывается схема финансирования, это могут быть только федеральные средства или частичное участие округа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава правительства Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 28 ноября 2017 года дал ряд поручений по поддержке гражданской авиации в регионе.

Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год необходимо обеспечить средства на реконструкцию аэропортов Нерюнгри, Нюрба, Сангар, Депутатский, Черский, Олекминск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Зырянка, Маган, Усть-Нера, Жиганск, Полярный, Тиличики, Тигиль, Пахачи, Мильково, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хайрюзово, Палана, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Омолон, Певек, Лаврентий, Бухта Провидения, Марково, Охотск, Аян (Мунук), Херпучи, Хурба, Северо-Эвенск, Сеймчан, Тында, Оха. Срок поручения - до 1 сентября 2018 года.

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