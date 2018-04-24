Открылись круглогодичные вертолетные экскурсии по заповедным уголкам Камчатки

24.04.18 08:56

© РИА Новости. Игорь Агеенко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Витязь Аэро" запустила на Камчатке круглогодичную вертолетную экскурсию на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"Запуск круглогодичного вертолетного тура по новому маршруту позволит расширить спектр предоставляемых туристических услуг в осенне-весенний период, когда на Камчатке фиксируется спад туристического потока", - приводятся в сообщении слова руководителя краевого агентства по туризму и внешним связям Елены Стратоновой.

Новый продукт представлен ведущим туристическим операторам Камчатки.

"Сегодня самые популярные вертолётные направления на полуострове - это полет в Долину гейзеров, на Курильское озеро и к Мутновской группе вулканов. В основном они используются только в летний период, когда на Камчатке пиковый туристический сезон. Этот маршрут позволит организовать круглогодичные вертолетные экскурсии к не менее интересным местам нашего края - Ходуткинским горячим источникам и вулкану Ксудач", - рассказала Е.Стратонова.

Руководитель краевого агентства добавила, что экскурсионная программа включает в себя облет действующих вулканов Мутновский и Горелый. В рамках нового маршрута туристы смогут увидеть живописные кратеры Мутновского и Горелого вулканов с высоты птичьего полета.

Новый маршрут предлагает одну из самых низких по цене вертолетных экскурсионных программ в крае. Компания уже приступила к продаже путевок - в межсезонье стоимость тура для жителей Камчатского края и гостей полуострова составит 20 тысяч рублей, в летний период - около 22 тысяч.

"Помимо вертолета зимой сюда можно добраться только на снегоходе. Однако по цене, что поездка на снегоходе, что на вертолете выходит примерно одинаково. На снегоходе даже, наверное, будет дороже. Поэтому я считаю, что цена приемлемая, особенно для жителей Камчатского края с учетом того, что они не всегда могут вылететь на экскурсии. Думаю, что многие могут себе это позволить", - цитирует пресс-служба генерального директора туристической компании "Kam. Travel" Ольгу Давыдову.

В сообщении отмечается, что впоследствии компания "Витязь-Тревел" рассчитывает расширить число круглогодичных экскурсионных программ.