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24.04.18 09:13

"Приморские партизаны" в последнем слове заявили о своей невиновности

© РИА Новости. Виталий Аньков
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Участники так называемой банды "приморских партизан", которым присяжные ранее вынесли обвинительный вердикт за убийство четырех человек, во вторник в последнем слове заявили о своей невиновности.

"Меня не было на месте преступления. Я никого не убивал ", - сказал подсудимый Максим Кириллов на заседаниии Приморского краевого суда во Владивостоке.

О своей невиновности заявил и подсудимый Алексей Никитин.

"Я данных лиц не убивал", - сказал А.Никитин.

Подсудимый Вадим Ковтун попросил суд назначить ему условное наказание.

"Моя роль в совершении преступления незначительна. Я ранее не привлекался к уголовной ответственности, у меня положительные характеристики, я выплатил моральный и материальный вред потерпевшим. Я поступил в институт и получаю высшее юридическое образования, устроился на работу. Вся эта ситуация послужила мне большим уроком, прошу ограничиться условным сроком", - сказал В.Ковтун.

Подсудимые Александр Ковтун и Владимир Илютиков от последнего слова отказались.

Как сообщалось, прокурор в ходе прений по делу так называемых "приморских партизан" в краевом суде попросила назначить А.Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, В.Илютикову - 24,5 года лишения свободы, М.Кириллову - 21 год 10 месяцев, А.Никитину - 24 года, В.Ковтуну - восемь лет и один месяц лишения свободы. По мнению прокуратуры, отбывать наказание они должны в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты заявили, что считают предложенное наказание слишком суровым и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства.

Коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.

Все фигуранты дела находятся под арестом. Их адвокаты после оглашения обвинительного вердикта заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд определится с наказанием.

Судья Приморского краевого суда во вторник объявил дату оглашения приговора по уголовному делу так называемых "приморских партизан", передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

"Решение по делу будет оглашено 3 мая в 11:00", - сказал судья после того, как во вторник подсудимым было предоставлено право выступить с последним словом.

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