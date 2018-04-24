|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.04.18 09:13
"Приморские партизаны" в последнем слове заявили о своей невиновности
"Меня не было на месте преступления. Я никого не убивал ", - сказал подсудимый Максим Кириллов на заседаниии Приморского краевого суда во Владивостоке.
О своей невиновности заявил и подсудимый Алексей Никитин.
"Я данных лиц не убивал", - сказал А.Никитин.
Подсудимый Вадим Ковтун попросил суд назначить ему условное наказание.
"Моя роль в совершении преступления незначительна. Я ранее не привлекался к уголовной ответственности, у меня положительные характеристики, я выплатил моральный и материальный вред потерпевшим. Я поступил в институт и получаю высшее юридическое образования, устроился на работу. Вся эта ситуация послужила мне большим уроком, прошу ограничиться условным сроком", - сказал В.Ковтун.
Подсудимые Александр Ковтун и Владимир Илютиков от последнего слова отказались.
Как сообщалось, прокурор в ходе прений по делу так называемых "приморских партизан" в краевом суде попросила назначить А.Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, В.Илютикову - 24,5 года лишения свободы, М.Кириллову - 21 год 10 месяцев, А.Никитину - 24 года, В.Ковтуну - восемь лет и один месяц лишения свободы. По мнению прокуратуры, отбывать наказание они должны в исправительной колонии строгого режима.
Адвокаты заявили, что считают предложенное наказание слишком суровым и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства.
Коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.
Все фигуранты дела находятся под арестом. Их адвокаты после оглашения обвинительного вердикта заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд определится с наказанием.
Судья Приморского краевого суда во вторник объявил дату оглашения приговора по уголовному делу так называемых "приморских партизан", передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.
"Решение по делу будет оглашено 3 мая в 11:00", - сказал судья после того, как во вторник подсудимым было предоставлено право выступить с последним словом.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket