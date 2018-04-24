Летчики на истребителях Су-35 и МиГ-31 провели учебные воздушные бои в Приморье

24.04.18 09:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Приморье провели полеты, отработав тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

"Экипажи самолетов Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, в роли которых выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - сообщил представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в ночное время. Всего в ходе летной смены они совершили около 20 вылетов.

Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и над Амурским заливом.

Истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО восточного Военного округа, дислоцированный в Приморье, в 2016 году был укомплектован многоцелевыми сверхманевренными истребителями Су-35С поколения 4++ и модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.