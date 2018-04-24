Около 800 домов остались без электричества в Хабаровском крае

24.04.18 09:35

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Четыре населенных пункта в Нанайском районе Хабаровского края остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередач, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.

"Сообщение об ограничении электроснабжения поступило утром 24 апреля. Под отключение попали четыре населённых пункта Нанайского района - поселки Найхин, Даерга, Дада, Дубовый мыс, всего около 800 домов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, теплоснабжение домов не нарушено. В населенных пунктах имеются резервные источники питания.

"На месте работают бригады электросетей, ведётся поиск места обрыва и устранение аварии", - отмечается в сообщении.