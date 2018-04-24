Власти Кузбасса подтвердили назначение нового и.о. вице-губернатора по сельскому хозяйству

24.04.18 09:46

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Ленинск-Кузнецкого района (Кемеровская область) Алексей Харитонов стал исполняющим обязанности заместителя губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по агропромышленному комплексу, сообщает пресс-служба обладминистрации во вторник.

"Важно, что Алексей Викторович воспитывался в семье, члены которой посвятили свою жизнь работе в сельском хозяйстве. Это сфера - одно из приоритетных направлений в стратегии социально-экономического развития Кузбасса", - цитирует пресс-служба С.Цивилева, сказанные им во время представления нового зама.

13 апреля врио губернатора Сергей Цивилев встречался с А.Харитоновым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития района, а также были обозначены "важные проблемы развития территории и намечены пути их решения". 19 апреля Харитонов покинул пост главы района в связи с предложением из обладминистрации стать заместителем губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу.

В свою очередь начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Алексей Доронгов сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что не знает о назначении А.Харитонова замом губернатора.

По данным регионального избиркома, А.Харитонов возглавил Ленинск-Кузнецкий район в сентябре 2015 года после выборов, набрав более 90% голосов избирателей.

Как сообщалось, пост вице-губернатора по агропромышленному комплексу ранее занимала Елена Жидкова, которая вместе с тремя другими замами 16 апреля была уволена решением врио главы Кузбасса Сергеем Цивилевым.