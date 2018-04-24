Жители Томской области смогут голосовать на выборах главы региона по месту нахождения

24.04.18 09:57

© РИА Новости. Томас Тхайцук

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании во вторник окончательно утвердили поправки в закон "О выборах губернатора Томской области", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала парламента.

Согласно материалам облдумы, поправки предусматривают, что избиратель, который будет находиться в день голосования не по месту жительства, вправе подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

"Данная процедура себя оправдала на выборах президента в марте текущего года, и нам необходимо закрепить ее во всех отраслях нашего законодательства. На прошедших выборах к нам обратились 30,8 тыс. человек с просьбой проголосовать по месту нахождения, 29 тыс. из них воспользовались этой возможностью", - сказал глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов, выступая на собрании.

Также принятые поправки исключают требования о заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.