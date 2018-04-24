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24.04.18 09:57
Жители Томской области смогут голосовать на выборах главы региона по месту нахождения
Согласно материалам облдумы, поправки предусматривают, что избиратель, который будет находиться в день голосования не по месту жительства, вправе подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
"Данная процедура себя оправдала на выборах президента в марте текущего года, и нам необходимо закрепить ее во всех отраслях нашего законодательства. На прошедших выборах к нам обратились 30,8 тыс. человек с просьбой проголосовать по месту нахождения, 29 тыс. из них воспользовались этой возможностью", - сказал глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов, выступая на собрании.
Также принятые поправки исключают требования о заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.
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