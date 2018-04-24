Всех детей с ограниченными возможностями здоровья планируют охватить медицинской реабилитацией в Югре

24.04.18 10:11

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных медицинской помощью в Югре, планируют увеличить с 85,9% по итогам 2017 года до 100%, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Такое поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания совета по делам инвалидов, которое впервые прошло с участием сурдопереводчика.

Она сообщила, что в регионе на конец 2017 года численность детей-инвалидов в федеральном реестре составила 6059 человек. Уровень первичной детской инвалидности вырос с 17,3 в 2013 году до 19,8 в 2017 году в расчете на 10 тыс. детей. Для сравнения, в Российской Федерации в 2016 году данный показатель составлял 25,2 на 10 тыс. детей.

"В этой связи необходимо охватить медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья (естественно, с учетом показаний) на 100%. (В 2017 году охват составил 85,9%). Во-вторых, департаменту здравоохранения необходимо утвердить межведомственный план по снижению детской инвалидности на период до 2025 года как минимум", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Также губернатор Югры предложила развивать в автономном округе систему ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии, создавать службы ранней помощи и комплексного сопровождения граждан целевой группы. При этом максимально задействовать в оказании помощи детям с ограниченными возможностями региональные реабилитационные центры.

По информации руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Югре Натальи Билан, в структуре первичной детской инвалидности первое место заняли психические расстройства и расстройства поведения, на втором месте - болезни нервной системы, на третьем - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. При этом болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ переместились с третьего места на четвертое.

Также сообщается, что в настоящее время в Югре разрабатывается концепция создания и развития региональных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.