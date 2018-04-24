СКР начал проверку после аварии на газопроводе в Удмуртии

24.04.18 10:27

© РИА Новости. Игорь Маслов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту повреждения магистрального газопровода высокого давления в поселке Балезино, сообщает пресс-служба управления во вторник.

По данным проверки, накануне бригада работников Балезинского филиала ООО "Удмуртские электросети" МРСК РАО "ЕЭС" проводила плановые ремонтно-монтажные работы на линии электропередачи, и в ходе бурения места под установку опоры ЛЭП произошло повреждение газопровода.

"В результате этого была временно прекращена подача газа на две котельные, три детских сада, две школы, 2 603 жилых дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время повреждение устранено, подача газа потребителям возобновилась.

По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников Балезинского филиала "Удмуртских электросетей" по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ).

"По имеющейся у следствия информации, буровые работы не были надлежащим образом согласованы", - подчеркивается в сообщении.

Накануне в удмуртском райцентре Балезино произошел порыв газопровода из-за земляных работ. Без газоснабжения оставались порядка 8 тыс. человек.