Рекордный Кубок: "Ак Барс" стал трехкратным обладателем главного хоккейного трофея
  
Атака Лондона: за отравлением Скрипалей могут стоять британские спецслужбы
   
Стихия нанесла удар: около 20 человек пострадали во время урагана
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

09.04.18   13:28
 
Главные события
24.04.18 10:27

СКР начал проверку после аварии на газопроводе в Удмуртии

© РИА Новости. Игорь Маслов
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту повреждения магистрального газопровода высокого давления в поселке Балезино, сообщает пресс-служба управления во вторник.

По данным проверки, накануне бригада работников Балезинского филиала ООО "Удмуртские электросети" МРСК РАО "ЕЭС" проводила плановые ремонтно-монтажные работы на линии электропередачи, и в ходе бурения места под установку опоры ЛЭП произошло повреждение газопровода.

"В результате этого была временно прекращена подача газа на две котельные, три детских сада, две школы, 2 603 жилых дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время повреждение устранено, подача газа потребителям возобновилась.

По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников Балезинского филиала "Удмуртских электросетей" по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ).

"По имеющейся у следствия информации, буровые работы не были надлежащим образом согласованы", - подчеркивается в сообщении.

Накануне в удмуртском райцентре Балезино произошел порыв газопровода из-за земляных работ. Без газоснабжения оставались порядка 8 тыс. человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.18 14:23
Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме
.
  24.04.18 14:12
Мэр столицы и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве
.
  24.04.18 10:25
На улицах Москвы весной высадят 140 тыс. кустарников
.
  24.04.18 10:22
Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник в театре "Современник"
.
  24.04.18 10:18
Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" покажут в Москве
.
  23.04.18 17:49
День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая
.
  23.04.18 16:21
Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений
.
  23.04.18 15:12
Поезд "Московская весна A Cappella" запущен на Кольцевой линии столичного метро
.
  23.04.18 14:09
Собянин: медцентр в "Сколково" примет первых пациентов в ближайшие месяцы
.
  23.04.18 13:00
Автомобильное движение вечером в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket