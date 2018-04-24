Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник в театре "Современник"

24.04.18 10:22

Фото с сайта театра "Современник"

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Прощание с Народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится во вторник на Другой сцене "Современника", сообщили "Интерфаксу" в театре в минувшее воскресенье.

"Прощание с Ниной Михайловной Дорошиной состоится 24 апреля на Другой сцене "Современника" (Чистопрудный бульвар, дом 17) с 11:00 мск. Отпевание в 14:00 мск в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище", - сказали "Интерфаксу" в театре.