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24.04.18 10:30

Блогосфера не уступает СМИ в формировании позиций по актуальным темам - Евкуров

© РИА Новости. Михаил Фомичев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Блогеры наряду с представителями официальных СМИ оказывают сильное влияние на формирование общественного мнения, считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Сегодня мы должны понимать, что блогеры - это серьезная платформа для диалога между обществом и властью, от которой не менее чем от официальных СМИ зависит формирование позиций и взглядов на актуальные темы и вопросы", - написал ингушский лидер на своей странице в социальной сети Инстаграм.

По его словам, активных пользователей соцсетей, желающих помочь властям, нужно привлекать для решения общих задач.

Ю.-Б. Евкуров сообщил, что именно с этой целью в Ингушетии проводится первый Всероссийский форум блогеров "BlogING-2018", который стартует 24 апреля.

"Мы хотим уйти от всех официальных форматов и сделать этот форум по-настоящему живым - вдохновить каждого участника, создать поле для творчества, пообщаться "без галстуков", - отметил руководитель региона.

По данным пресс-службы постпредства региона в Москве, для авторов популярных аккаунтов российского сегмента соцсетей организована экскурсия по достопримечательностям республики, главным событием форума станет "Прогулка по облакам" - высокогорное путешествие по Джейрахскому району с праздничным застольем на вершине Столовой горы "Маьт-лоам".

В первый день форума гостей ожидает встреча с главой региона Ю.-Б. Евкуровым за чашкой чая в его резиденции, а также экскурсия к стометровой Башне Согласия, с которой открывается красивейшая панорама на столицу Ингушетии Магас.

Вечером участников форума ждут катания на коньках в ледовом дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева в Назрани.

В программе второго дня форума - посещение красивейших мест Джейрахской долины, масштабная экскурсия по малонаселенным горным поселениям. Участники путешествия увидят Таргимскую долину, ущелья рек Армхи и Асса, где сосредоточено множество культурно-исторических памятников.

Блогеры увидят замковый комплекс Вовнушки, одни из древнейших на территории России христианских храмов - Алби-Ерды и Тхаба-Ерды, а также архитектурные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.

Во время экскурсии участников ждут мастер-классы по приготовлению ингушских национальных блюд, примерка национальных костюмов, ингушские танцы и песни в компании с артистами республики, а также ужин на вершине горы "Маьт-лоам".

Форум "BlogING-2018" с участием порядка 50 ведущих блогеров российского сегмента социальных сетей проводится по инициативе главы Ингушетии. Мероприятие призвано собрать авторов популярных аккаунтов российского сегмента социальных сетей, которые не равнодушны к перемене мест, впечатлениям и зрелищам и ищут вдохновение в необычных локациях.

Мероприятие пройдет с 24 по 26 апреля на нескольких площадках республики. К участию допускаются блогеры со следующими характеристиками акканутов: ВКонтакте - 450 тыс. подписчиков, Youtube - 300 тыс. подписчиков, Instagram - 150 тыс. подписчиков, Telegram - 100 тыс. подписчиков.

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