На улицах Москвы весной высадят 140 тыс. кустарников

24.04.18 10:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - На Садовом кольце началась высадка кустарников по программе городского благоустройства, затем работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников", - сказал П.Бирюков журналистам во вторник.

Он уточнил, что городские улицы украсят спирея, сирень, чубушник, пузыреплодник, лапчатка, снежноягодник, кизильник и смородина альпийская.

"Все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. В высадке кустарников будет задействовано около 100 рабочих", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что в течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю.