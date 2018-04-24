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24.04.18 10:28
В Туле устранили последствия удара стихии, срывавшей крыши с домов
"Аварийно-восстановительные работы завершены в селе Архангельское Каменского района, в городе Ясногорске и селе Климовское Ясногорского района, в поселке Болохово Киреевского района", - отметил собеседник агентства.
В минувшие выходные в результате прохождения по Тульской области грозового фронта и порывистого ветра было нарушено электроснабжение в 17 муниципальных образованиях. Ограничения затронули 130 населенных пунктов, около 7 тыс. домов, в которых проживает более 22 тыс. человек. Сильный ветер повалил около 40 деревьев, повредил кровли домов в пяти муниципальных образованиях.
"Погибших и пострадавших в результате стихии нет. Не зафиксировано также падение конструкций, повреждение автомобилей. Транспортное сообщение не прекращалось", - отметили в МЧС.
Для проведения аварийно-восстановительных работ привлекалась группировка сил и средств общей численностью 235 человек и 77 единиц техники.
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