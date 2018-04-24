Первые в этом году оленята родились в тундре НАО

24.04.18 10:42

© РИА Новости. Александр Лыскин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Отел северных оленей начался в оленеводческих хозяйствах Ненецкого автономного округа (НАО), сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый теленок в 2018 году родился в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Индига" в Тиманской тундре на побережье Баренцева моря в районе хребта Шумкой. В прошлом году отел в регионе начался также во второй половине апреля.

Как отмечает пресс-служба, массовое рождение оленят в тундре может начаться уже в первой декаде мая. Оленеводы ждут, когда погодные условия станут благоприятными для отела.

"Пока на пастбищах много снега, он достаточно плотный и важенкам (самкам оленя -ИФ) трудно добывать себе корм. Мы ожидаем, что в ближайшие дни в тундру придет настоящая весна, и массовый отел будет проходить в более комфортных для оленей условиях", - цитирует пресс-служба местных оленеводов.

Состояние здоровья новорожденного поголовья в июне оценят ветеринары. В это время в тундре традиционно проходят коральные работы - специалисты ветстанции вакцинируют оленей против сибирской язвы, а оленеводы проводят полугодовой просчет стад.

По прогнозам, прирост поголовья северных оленей в 2018 году может составить порядка 60 тысяч голов.

2018 год объявлен в Ненецком автономном округе Годом оленеводства.