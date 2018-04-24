Шестерых рыбаков сняли с льдин, оторвавшихся от берега водохранилища в Хакасии

24.04.18 11:46

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Спасатели доставили на берег шестерых хакасских рыбаков, которых унесло в Красноярское водохранилище на оторвавшихся льдинах, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике Хакасия во вторник.

По данным ведомства, сигналы о дрейфующих в водохранилище льдинах с людьми были получены в разное время и из разных мест Боградского района Хакасии, на территории которого находится Знаменский залив Красноярского водохранилища.

"Сначала был получен сигнал об отрыве льдины с двумя рыбаками. Во время их поиска спасатели получили сигнал от старосты деревни, который сообщил, что видит рыбака на льдине. После того, как мужчин спасли, был получен сигнал о еще трех рыбаках, которых также оторвало от берега", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время всех шестерых доставили на берег, они чувствуют себя хорошо. Спасательная операция завершена.

Как сообщалось, в 9:30 мск спасатели получили сигнал об отрыве льдины с рыбаками. На их поиски выдвигались спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, сотрудники госинспекции по маломерным судам и оперативная группа ГУ МЧС России по Хакасии. Также для спасения рыбаков к вылету был готов вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане.