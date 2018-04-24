Свыше 80 молодых семей получили жилищные сертификаты в Северной Осетии

24.04.18 12:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 200 молодых семей улучшат свои жилищные условия в 2018 году в Северной Осетии, сумма господдержки составит более 177 млн рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

"Глава республики Вячеслав Битаров Жилищные вручил сертификаты для 81 семьи. Сертификаты семьи получили в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей". Сумма господдержки, которая будет направлена муниципальным образованиям в 2018 году, составит более 177 млн рублей ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество жилищных сертификатов заметно увеличилось. Если за последние 5 лет был выдан 171 такой сертификат, то только за 2018 год их получат 224 семьи также для покупки жилья в селах Северной Осетии молодым семьям в 2018 году выделят субсидии в размере 25 млн рублей.

"Желаю вам, чтобы новые квартиры стали для вас счастливыми, чтобы вы растили в них своих детей здоровыми, и чтобы в этих новых домах вы отпраздновали их свадьбы. Знаю, что сертификаты помогут вам решить жилищные проблемы", - цитируют в пресс-службе слова главы республики Вячеслава Битарова

В.Битаров уточнил, что будет продолжена работа по выдаче жилищных сертификатов семьям беженцев, которые по 20 лет стоят в очереди.

Специальная выплата предоставляется один раз. Ее размер составляет 35% от расчетной стоимости жилья. Остальную сумму семья выплачивает из собственных средств.