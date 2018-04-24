Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

24.04.18 11:30

© РИА Новости. ФСБ РФ

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Силовики уничтожили двух боевиков в зоне действия КТО в Дербентском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Силовики уничтожили двух боевиков в лесополосе между населенными пунктами Чинар и Деджух Дербентского района", - сказал собеседник агентства.

Режим КТО был введен в Дербенте и Дербентском районе Дагестана 21 апреля.

Информированный источник тогда сообщал "Интерфаксу", что сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать четырех боевиков (трое из них ликвидированы и один задержан), которые передвигались в автомобиле ВАЗ-2109.

Вторая группа боевиков заблокировалась в доме в микрорайоне "Аэропорт". Позже источник сообщил "Интерфаксу" о ликвидации сотрудниками силовых структур еще четырех членов бандподполья в ходе спецоперации в Дербенте. В доме, где укрывались боевики, найдено самодельное взрывное устройство - бомба мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте, ее обезвредили.

Позже НАК сообщил, что ликвидированы две группы бандитов в разных частях Дербента - девять боевиков, которые готовили теракт на майские праздники. В ходе КТО один сотрудник спецназа был ранен.