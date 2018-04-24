Снег выпал в Оренбургской области

24.04.18 11:35

© РИА Новости. Сергей Красноухов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Апрельские снегопады прошли в некоторых районах Оренбургской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник.

"Накануне осадки в виде снега выпали в центральных и восточных районах, а минувшей ночью снег прошел в северных районах области. Сегодня также есть вероятность выпадения снега", - сообщил собеседник агентства.

Представитель гидрометцентра не уточнил, как часто снег выпадает в Оренбургской области в это время года, однако добавил, что температура воздуха в регионе сейчас ниже климатической нормы.

Согласно данным сайта Гисметео.ру, в Оренбуржье во вторник ожидается от минус 1 до плюс 5 градусов.

В свою очередь, оренбуржцы в соцсетях публикуют фотографии заснеженных улиц и автотрасс. В частности, снежные пейзажи наблюдают жители Бугуруслана, Тоцкого и Матвеевского районов области.