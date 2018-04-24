В школах НАО возобновились занятия после недельного перерыва из-за второй волны ОРВИ и гриппа

24.04.18 11:41

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - В школах НАО после недельного перерыва из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом во вторник возобновились занятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

"Сегодня школы округа возобновляют обучение по очной форме. В учреждениях допобразования возобновлен прежний график работы секций, кружков и иных занятий", - говорится в сообщении.

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в целом по округу снизился на 3,6%.

В период с 16 по 22 апреля в регионе зарегистрирован 921 случай заболевания ОРВИ, в том числе у детей - 614 случаев. Недельный эпидемический порог в округе превышен на 54,6% за счет заболеваемости взрослого населения.

"Наибольшее снижение заболеваемости ОРВИ отмечено среди детей от 7 до 14 лет - на 13,8%. Это связано с приостановлением неделей ранее образовательного процесса в очной форме обучения в школах региона, а также введенного запрета на проведение массовых занятий в закрытых помещениях в учреждениях дополнительного образования", - отмечается в сообщении.

С начала апреля в округе зарегистрировано 20 случаев гриппа, все они подтверждены лабораторными данными. Среди заболевших - 8 детей и 12 взрослых.

Ранее сообщалось, что из-за второй волны ОРВИ и гриппа с 17 по 23 апреля были приостановлены занятия в школах НАО. Первый карантин в 2018 году вводился в образовательных учреждениях региона 6-12 февраля.