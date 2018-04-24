Количество курганцев, участвующих в акции "Бессмертный полк", за 5 лет увеличилось более чем в 10 раз

24.04.18 12:03

© РИА Новости. Андрей Варенков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Акция "Бессмертный полк" в Курганской области объединит 15 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"В этом году в акции "Бессмертный полк", по предварительным подсчетам, примут участие 15 тыс. курганцев. Зауральцы во время парада пронесут портреты своих дедов и прадедов по площади им. Ленина. Вместе с "Бессмертным полком" пройдет и "Бессмертный батальон" - родственники и сослуживцы пронесут портреты наших земляков, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Впервые колонна "Бессмертного полка" прошла по улицам Кургана в 2013 году. Колонна насчитывала более 1,3 тыс. официально зарегистрированных участников.

Таким образом, за 5 лет количество принимающих участие в акции курганцев выросло более чем в 11,5 раз.

Отмечается, что подобные шествия пройдут не только в Кургане, но и во всех муниципальных образованиях региона.

"Бессмертный полк" объединяет людей разных поколений и взглядов и помогает нам сохранить самое дорогое - память о тех, кто погиб, сражаясь за нашу мирную жизнь. Убежден, что и в этом году мы проведем акцию на достойном уровне", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Кокорина.

Согласно сообщению, в этом году в Курганской области акция "Бессмертный полк" претерпит изменения: на протяжении шествия колонны будут сопровождать творческие коллективы региона, которые исполнят песни военных лет.