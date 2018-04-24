Дума Екатеринбурга назначила на 11 мая публичные слушанья по отмене выборов мэра

24.04.18 12:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Дума Екатеринбурга на заседании во вторник назначила проведение публичных слушаний по вопросу отмены выборов мэра города.

"Слушанья состоятся 11 мая", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщается на сайте администрации Екатеринбурга, депутаты во вторник проголосовали за публичные слушания по поправкам в устав города.

"В числе изменений - уточнение статуса и полномочий высшего должностного лица Екатеринбурга и корректировка некоторых других положений, регулирующих деятельность органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Документ был разработан администрацией Екатеринбурга, чтобы привести муниципальные нормы в соответствие с областным законодательством.

Отмечается, что изменения в городской устав вносятся ежегодно для приведения его в соответствие с федеральным и областным законами.

Как сообщалось, депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит городскую администрацию.

В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Евгений Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.

Сити-менеджером является Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Вечером 2 апреля прошел митинг против отмены выборов мэра. По разным данным, на эту акцию протеста вышли порядка 1,7 тыс. человек.