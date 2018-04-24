Крымская компания "Курганное" намерена построить козоводческий комплекс за 4,5 млрд рублей

24.04.18 12:27

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Курганное" (Красногвардейский район Крыма) планирует создать в Крыму молочный козоводческий комплекс на 7,5 тыс. скотомест, оценивает инвестиции в проект в 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель Корпорации развития Крыма (КРК).

"Сейчас мы выбираем технологию, по которой будет работать комплекс, существует несколько возможных вариантов. Прежде всего, будет элитное племенное стадо на развод, часть коз будет только дойных. Убой также будет", - привел представитель корпорации слова исполнительного директора компании "Курганное" Владимира Корсуна.

Как пояснил собеседник агентства, корпорация развития и компания на прошлой неделе подписали соглашение о взаимодействии. "В нем не прописаны конкретные сроки реализации проекта", - отметили в корпорации.

Под комплекс необходимы земельные участки общей площадью почти 5,8 тыс. га. "Подбор площадки осуществляется на данный момент согласно требованиям инвестора", - сказал представитель корпорации.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать более 220 рабочих мест.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Курганное" зарегистрировано в 1995 году, занимается разведением овец и коз. По сведениям ЕГРЮЛ на март 2018 года, 60% в уставном капитале компании принадлежат ООО "Пущинское молоко" (Москва, занимается производством молока и молочной продукции), 40% - гражданину России Олегу Надеину.

Выручка "Курганного" от продаж составила за 2016 год около 4,6 млн рублей, чистая прибыль - 3,5 млн рублей, чистые активы - порядка 7,2 млн рублей.