Экс-министр госимущества Марий Эл проведет 6 лет в колонии за взяточничество

24.04.18 12:39

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Йошкар-Олинский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру государственного имущества Марий Эл Наталье Хайрулловой и двум ее сыновьям по делу о взятке, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

Действия Н.Хайрулловой квалифицированы по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 13 млн рублей. Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в органах госвласти сроком на два года.

Двое сыновей экс-министра признаны виновными по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), каждый приговорен к пяти годам колонии строгого режима.

Ранее на сайте Генпрокуратуры РФ сообщалось, что чиновница за взятку в 13 млн рублей планировала продать одной из коммерческих организаций земельный участок площадью 3 тыс. 553 кв.м с нежилым одноэтажным зданием. Недвижимость принадлежала акционерному обществу со стопроцентным участием в нем республики Марий Эл. Цена была существенно ниже рыночной, продажа осуществлялась без торгов. Деньги от покупателя должны были передать сыновья экс-чиновницы.

В момент передачи денег сообщники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщалось, 23 декабря 2016 года указом главы Марий Эл Н.Хайруллова была освобождена от должности министра государственного имущества Марий Эл по ее инициативе.