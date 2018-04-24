Власти Ленобласти разрабатывают проект строительства велодорожек из Выборга в Ивангород

24.04.18 12:48

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ленинградской области планируют построить велодорожки вдоль федеральных трасс из Выборга через Петербург в Ивангород, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в рамках отчёта перед Заксобранием во вторник.

"У нас есть шанс попасть в европейский проект "EuroVelo". Это выгодная перспектива, потому что велотуризм сейчас развивается в Европе", - подчеркнул А.Дрозденко.

По его словам, в настоящее время правительство области ведёт переговоры с Минтрансом о реализации этого проекта.