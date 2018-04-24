Песков подтвердил завершение подготовки указа Путина об увеличении расходов на соцсферу

24.04.18 13:12

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находятся в завершающей стадии, однако опроверг фигурирующие в публикациях объемы расходов на эти цели.

"Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки. Фактически завершилась его экспертная подготовка и проработка", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

"Такой документ действительно готовится, и он будет представлен главе государства. Как только президент посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем", - отметил Д.Песков.

"Что касается денежных измерений, которые были процитированы - эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее СМИ написали о том, что планируется указ президента РФ, согласно которому будет выделено 10 трлн рублей на инфраструктуру и социальную сферу.

"Не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр", - отметил Д.Песков.

Ранее агентство "Блумберг" сообщило, что 7 мая Владимир Путин подпишет указ о выделении 10 трлн рублей в ближайшие шесть лет на развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры.