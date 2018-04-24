Лондон не ответил на самые важные вопросы России по "делу Скрипаля"

24.04.18 13:34

© РИА Новости. Алекс Макнотон

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия продолжит добиваться от британской стороны ответов по существу по "делу Скрипаля", заявили "Интерфаксу" во вторник в постпредстве РФ при ОЗХО.

"Первое впечатление - британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали. Постпредство в настоящее время прорабатывает возможные варианты дальнейших шагов", - сообщили в постпредстве.

"В любом случае, будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам", - подчеркнули в постпредстве РФ при ОЗХО.

Ранее в постпредстве РФ при ОЗХО сообщили, что ответы Лондоне на вопросы по "делу Скрипаля" получены и анализируются.

На прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон готов до 23 апреля дать ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы ответим как можно скорее, (это произойдет) в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия)", - сообщил П.Уилсон.

Он напомнил, что "13 апреля Российская Федерация передала Великобритании список вопросов и настояла на срочности, запросив ответ не позднее 17 апреля".

13 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что Москва через технический секретариат ОЗХО потребовала от Лондона полного сотрудничества по расследованию инцидента в Солсбери и ждёт ответа в течение 10 дней.