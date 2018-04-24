|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.04.18 13:45
Скончался декан матмеха СПбГУ Леонов
Г.Леонов умер накануне, о дате прощания с ученым, месте и времени его похорон пока не сообщается.
Г.Леонов - доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии СССР. С 1988 года он возглавлял математико-механический факультет СПбГУ (ЛГУ), с 2007 года также стал заведующим кафедрой прикладной кибернетики.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket