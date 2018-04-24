Скончался декан матмеха СПбГУ Леонов

24.04.18 13:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Декан математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Геннадий Леонов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте факультета.

Г.Леонов умер накануне, о дате прощания с ученым, месте и времени его похорон пока не сообщается.

Г.Леонов - доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии СССР. С 1988 года он возглавлял математико-механический факультет СПбГУ (ЛГУ), с 2007 года также стал заведующим кафедрой прикладной кибернетики.