Представители более 100 государств съедутся на форум безопасности в Сочи

24.04.18 13:57

© РИА Новости. Сергей Субботин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - IX Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Сочи 25-26 апреля, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе горадминистрации во вторник.

В мероприятии примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

"Более 100 государств подтвердили свое участие в форуме безопасности в Сочи", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, повестка дня сформирована с учетом результатов предыдущих конференций и текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности.

"25 и 24 апреля пройдет несколько пленарных заседаний", - отметил собеседник агентства. При этом он назвал некоторые темы пленарных заседаний: "Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу"; "Эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций"; "Международная информационная безопасность: глобальный ответ на глобальный вызов"; "Рост производства и нелегального оборота наркотиков как угроза международному миру и стабильности".

Как сообщалось, участники международного форума безопасности в рамках культурно-познавательной программы посетят женский монастырь, этнографический музей, шоу стеклодувов и ряд объектов достопримечательности города-курорта Сочи.