Мэр столицы и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве

24.04.18 14:12

© РИА Новости. Михаил Маркив

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин и президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев подписали во вторник соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и РАН.

Соглашение предусматривает развитие научного, научно-технического и инновационного потенциала Москвы; экспертизу конкурсных проектов, результатов научных исследований, инновационных проектов и научно-технических решений, претендующих на получение поддержки правительства Москвы; популяризацию и пропаганду науки, научных знаний, достижений науки и техники для населения Москвы; подготовку предложений по международному научно-техническому сотрудничеству в интересах российской столицы.

"Действительно, РАН является славой и гордостью страны и, конечно, Москвы, где находятся ее основные подразделения", - заявил мэр С.Собянин на церемонии.

Он отметил, что для столицы развитие науки и инноваций имеет колоссальное значение.

"В Москве сосредоточено 1/3 научного потенциала страны, более 40% всех патентов регистрируется в Москве", - подчеркнул С.Собянин.

По его оценке, в научно-исследовательских институтах и на высокотехнологических предприятиях столицы сегодня трудится более 600 тыс. человек.

"Я надеюсь, что РАН поможет создать и научно-производственный кластер, над которым мы сейчас работаем по поручению президента. Две тысячи предприятий, которые находятся на территории Москвы, к сожалению, зачастую даже не знают друг о друге", - заявил мэр города.

Президент РАН А.Сергеев заявил на церемонии, что новое соглашение должно опираться на новые реалии.

"В том числе, с учетом того обстоятельства, что президент нашей страны внес сейчас поправки к 255-ФЗ, которые существенно расширяют полномочия РАН", - сказал А.Сергеев.

Он напомнил, что в 2024 г. РАН будет праздновать свое 300-летие.

"Мы считаем, что к этому времени РАН должна вернуть свой блеск, который у нее был и в советское время, и в российское время. Очень надеемся, что правительство Москвы и мэр Москвы нам в этом помогут", - заявил президент РАН.

С.Собянин ответил на вопросы академиков РАН и после церемонии подписания вручил А.Сергееву грант на 150 млн руб. для развития материально-технической базы Центральной клинической больницы РАН.

Мэр также заявил, что власти Москвы помогут академии с реконструкцией и реставрацией ее исторического здания - Александринского дворца.

"Мы на этой неделе примем решение на выделение гранта на ремонт и реставрацию этого объекта", - пообещал С.Собянин.

Кроме того, по его словам, предполагается укрепление материально-технической базы комплекса здания РАН на Ленинском проспекте.

"Я надеюсь, это поможет вам решить хотя бы некоторые проблемы академии", - заявил С.Собянин, обращаясь к президенту РАН и ее академикам.