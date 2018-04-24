Атака Лондона: за отравлением Скрипалей могут стоять британские спецслужбы
  
Рекордный Кубок: "Ак Барс" стал трехкратным обладателем главного хоккейного трофея
   
Сор из избы: 15 мусорных полигонов в Подмосковье закроют в течение 5 лет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

09.04.18   13:28
 
Главные события
24.04.18 14:12

Мэр столицы и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости. Михаил Маркив
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин и президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев подписали во вторник соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и РАН.

Соглашение предусматривает развитие научного, научно-технического и инновационного потенциала Москвы; экспертизу конкурсных проектов, результатов научных исследований, инновационных проектов и научно-технических решений, претендующих на получение поддержки правительства Москвы; популяризацию и пропаганду науки, научных знаний, достижений науки и техники для населения Москвы; подготовку предложений по международному научно-техническому сотрудничеству в интересах российской столицы.

"Действительно, РАН является славой и гордостью страны и, конечно, Москвы, где находятся ее основные подразделения", - заявил мэр С.Собянин на церемонии.

Он отметил, что для столицы развитие науки и инноваций имеет колоссальное значение.

"В Москве сосредоточено 1/3 научного потенциала страны, более 40% всех патентов регистрируется в Москве", - подчеркнул С.Собянин.

По его оценке, в научно-исследовательских институтах и на высокотехнологических предприятиях столицы сегодня трудится более 600 тыс. человек.

"Я надеюсь, что РАН поможет создать и научно-производственный кластер, над которым мы сейчас работаем по поручению президента. Две тысячи предприятий, которые находятся на территории Москвы, к сожалению, зачастую даже не знают друг о друге", - заявил мэр города.

Президент РАН А.Сергеев заявил на церемонии, что новое соглашение должно опираться на новые реалии.

"В том числе, с учетом того обстоятельства, что президент нашей страны внес сейчас поправки к 255-ФЗ, которые существенно расширяют полномочия РАН", - сказал А.Сергеев.

Он напомнил, что в 2024 г. РАН будет праздновать свое 300-летие.

"Мы считаем, что к этому времени РАН должна вернуть свой блеск, который у нее был и в советское время, и в российское время. Очень надеемся, что правительство Москвы и мэр Москвы нам в этом помогут", - заявил президент РАН.

С.Собянин ответил на вопросы академиков РАН и после церемонии подписания вручил А.Сергееву грант на 150 млн руб. для развития материально-технической базы Центральной клинической больницы РАН.

Мэр также заявил, что власти Москвы помогут академии с реконструкцией и реставрацией ее исторического здания - Александринского дворца.

"Мы на этой неделе примем решение на выделение гранта на ремонт и реставрацию этого объекта", - пообещал С.Собянин.

Кроме того, по его словам, предполагается укрепление материально-технической базы комплекса здания РАН на Ленинском проспекте.

"Я надеюсь, это поможет вам решить хотя бы некоторые проблемы академии", - заявил С.Собянин, обращаясь к президенту РАН и ее академикам.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.18 14:23
Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме
.
  24.04.18 10:25
На улицах Москвы весной высадят 140 тыс. кустарников
.
  24.04.18 10:22
Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник в театре "Современник"
.
  24.04.18 10:18
Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" покажут в Москве
.
  23.04.18 17:49
День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая
.
  23.04.18 16:21
Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений
.
  23.04.18 15:12
Поезд "Московская весна A Cappella" запущен на Кольцевой линии столичного метро
.
  23.04.18 14:09
Собянин: медцентр в "Сколково" примет первых пациентов в ближайшие месяцы
.
  23.04.18 13:00
Автомобильное движение вечером в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду
.
  23.04.18 12:56
Бюст Ельцина появится на "Аллея правителей" в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket