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24.04.18 14:23
Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме
"Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 7:30 до 20:00. Кассы будут работать с 9:00 до 19:00. Также до 19:00 будет осуществляться вход посетителей на территорию зоопарка. В промежутке с 07:30 до 09:00 посетители смогут попасть в зоопарк только через главный вход", - говорится в сообщении.
Посетители, пришедшие в промежуток времени с 7:30 до 9:00 смогут приобрести билет по специальной низкой цене - 300 рублей.
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Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
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Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
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