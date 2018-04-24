Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме

24.04.18 14:23

© РИА Новости. Константин Чалабов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Московский зоопарк с 1 мая перейдет на летний режим работы, сообщается на сайте зоосада.

"Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 7:30 до 20:00. Кассы будут работать с 9:00 до 19:00. Также до 19:00 будет осуществляться вход посетителей на территорию зоопарка. В промежутке с 07:30 до 09:00 посетители смогут попасть в зоопарк только через главный вход", - говорится в сообщении.

Посетители, пришедшие в промежуток времени с 7:30 до 9:00 смогут приобрести билет по специальной низкой цене - 300 рублей.