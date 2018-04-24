Ледокол Северного флота "Илья Муромец" вошел в Карские ворота

24.04.18 14:34

© РИА Новости. Павел Львов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Экипаж новейшего ледокола Северного флота (СФ) "Илья Муромец" продолжает работу по плану ледовых испытаний в Арктике, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Сегодня судно вошло в пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В ближайшее время испытания продолжатся в этом районе", - уточнил он.

По его словам, погода в целом благоприятствует проведению испытаний. Ветер дует с юго-западных направлений со скоростью до 10 метров в секунду. Лед - однолетний, сплоченностью до 10 баллов. Толщина льда варьируется от 30 до 80 сантиметров, иногда доходит до метра.

"В данных условиях ледовой обстановки новая техника подтверждает заявленные производителем характеристики", - отметил В.Серга.

Из Мурманска ледокол "Илья Муромец" вышел 12 апреля. Через три дня в восточной части Баренцева моря он достиг ледовой кромки и приступил к испытаниям, которые продлятся еще несколько недель.

Ледокол прибыл на Северный флот 2 января 2018 года. Торжественный подъем флага вспомогательного флота на судне состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления ледокола "Илья Муромец" в состав сил Северного флота и годовым праздником.

Судно было заложено на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) 23 апреля 2015 года. Спущено на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров ледокол имеет водоизмещение около 6000 тонн. Он обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащен вертолетной площадкой, оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн для выполнения погрузочно-разгрузочных операций.

Ледокол "Илья Муромец" может применяться для комплексного обеспечения действий сил флота и для проведения научных исследований в Арктике.