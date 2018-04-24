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24.04.18 14:45

Россия даст должный ответ санкций со стороны G7 - Рябков

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва не боится возможных санкций со стороны государств "группы семи", своевременно даст на них ответ, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все будет нормально, санкций мы не боимся, ответим в должный момент нужным образом", - сказал С.Рябков журналистам в Москве.

По словам замминистра, в Москве постоянно слышат о том, что санкции против России будут вводиться и дальше. "Предлоги, я думаю, эта группа стран найдет", - сказал С.Рябков.

Страны "большой семерки" включили в итоговое заявленин встречи глав МИД G7 в канадском Торонто положение о том, что могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины.

В нем отмечается, что такое решение может быть принято, если "этого потребуют действия Москвы".

Вместе с тем, в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.

В документе внешнеполитические действия России характеризуются как "дестабилизирующие", она обвиняется во "вмешательстве в демократические системы других стран".

Вместе с тем, министры стран "семерки" считают, что следует взаимодействовать с Россией по таким вопросам, как "глобальные проблемы и региональные кризисы" при условии, что РФ будет выполнять международные обязательства.

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