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24.04.18 14:45
Россия даст должный ответ санкций со стороны G7 - Рябков
"Все будет нормально, санкций мы не боимся, ответим в должный момент нужным образом", - сказал С.Рябков журналистам в Москве.
По словам замминистра, в Москве постоянно слышат о том, что санкции против России будут вводиться и дальше. "Предлоги, я думаю, эта группа стран найдет", - сказал С.Рябков.
Страны "большой семерки" включили в итоговое заявленин встречи глав МИД G7 в канадском Торонто положение о том, что могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины.
В нем отмечается, что такое решение может быть принято, если "этого потребуют действия Москвы".
Вместе с тем, в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.
В документе внешнеполитические действия России характеризуются как "дестабилизирующие", она обвиняется во "вмешательстве в демократические системы других стран".
Вместе с тем, министры стран "семерки" считают, что следует взаимодействовать с Россией по таким вопросам, как "глобальные проблемы и региональные кризисы" при условии, что РФ будет выполнять международные обязательства.
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