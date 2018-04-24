Ранее судимый житель Брянской области приговорен к пожизненному сроку за убийство четырех человек

24.04.18 14:56

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Брянский областной суд во вторник приговорил местного жителя к пожизненному сроку за убийство четырех человек, в том числе своих родителей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

32-летний ранее судимый мужчина признан виновным по статьям УК РФ "Убийство четырех лиц, сопряженное с разбоем" и "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".

По материалам суда, 17 сентября 2016 года в Москве осужденный напал на 20-летнюю девушку и ножом нанес ей ранения в шею, после чего похитил телефон и деньги. От полученных травм девушка скончалась на месте преступления.

В ноябре в селе Далисичи Суражского района Брянской области, находясь у своих родителей, в ходе ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения 61-летней матери и 66-летнему отцу. Затем он направился к 33-летнему приятелю, которого также зарезал.

"Изучение личности подсудимого показало, что первое убийство он совершил на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и наркопреступление", - отмечает облпрокуратура.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд приговорил фигуранта по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.