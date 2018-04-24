Ростовская область направит дополнительно 280 млн рублей федеральных средств на подготовку к ЧМ-2018

24.04.18 15:17

© РИА Новости. Михаил Фомичев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области направят дополнительно 278,9 млн рублей на строительство временных сооружений к чемпионату мира по футболу, сообщил председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

"Областной бюджет с начала года получает третье дополнительное поступление. На этот раз почти 900 млн рублей. Из них почти 280 млн выделяется на подготовку к ЧМ-2018 по футболу", - сказал А.Ищенко на пресс-конференции во вторник.

Средства, выделяемые из федерального бюджета, пойдут на установку, монтаж и демонтаж временных сооружений в период чемпионата.

Как сообщалось, в феврале областной бюджет направил дополнительно 133,7 млн рублей на реконструкцию тренировочных площадок в Ростове-на-Дону и Таганроге.

Во время проведения чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала крупнейшего футбольного форума.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.