Две девочки-подростка и юноша пропали в сельском районе Иркутской области

24.04.18 15:32

© РИА Новости. Николай Хижняк

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция объявила в розыск трех 16-летних подростков в Куйтунском районе Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, 9 апреля текущего года 16-летняя девушка ушла из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Карымск Куйтунского района. Через день, 11 апреля, 16-летние юноша и девушка ушли из своих домов в райцентре Куйтун.

Местонахождение подростков до настоящего времени неизвестно. Полиция не располагает сведениями, были ли пропавшие знакомы друг с другом.

Полиция призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавших без вести сообщить об этом в правоохранительные органы.