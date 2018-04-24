Тува лоббирует строительство автодороги в республику Алтай для выхода на Монголию

24.04.18 15:55

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Тува рассчитывает на строительство автодороги к международному пункту пропуска "Ташанта" в республике Алтай, что позволит сократить путь к Монголии и Новосибирской области.

Как сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на главу Шолбана Кара-оола, дорожные эксперты республики проанализировали проект строительства автодороги. Они пришли к выводу, что строить дорогу целесообразно через село Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района Тувы.

"Там (в месте планируемого строительства - ИФ) - сложный ландшафт, но направление для нас - выгодное. Это - выход на международный пункт "Ташанта", на республику Алтай и Новосибирскую область. Срезаем целых 300 км", - отмечает Ш.Кара-оол.

На данный момент регион прорабатывает вопрос реализации проекта с Минтрансом России.

Также глава республики в ближайшее время намерен обсудить вопрос строительства трассы с руководством республики Алтай.

Кроме того создание дорожной инфраструктуры "открывает возможности" электрификации Монгун-Тайгинского района.