Россия и Китай в сентябре могут подписать соглашение о международных транспортных коридорах в Приморье

24.04.18 16:32

© РИА Новости. Константин Чалабов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия и Китай в сентябре могут подписать межправительственное соглашение о совместном развитии международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2", сообщает Минвостокразвития РФ.

"В настоящее время на основании технико-экономического обоснования, представленного китайской стороной, готовится проект соглашения между правительствами РФ и КНР о совместном развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - сообщила и.о. директора департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития Светлана Утяшева, которую цитирует пресс-служба министерства.

Подписание соглашения планируется на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет 11-13 сентября на острове Русский.

В рамках утвержденной правительством РФ Концепции развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье - 2", планируется реализовать комплекс мероприятий по обеспечению "бесшовного" транзита грузов из северо-восточных провинций Китая в порты Приморского края.

На этой неделе вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия и Китай продолжат работу над согласованием ТЭО коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Стороны договорились в течение трех месяцев согласовать позиции. Он подчеркнул, что оба МТК выгодны сторонам: Китай получает короткий выход к портам, а РФ будет использовать транзитные возможности. Проекты развития двух МТК оцениваются в 300 млрд рублей.

В начале ноября 2017 года в Пекине в ходе XXII регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования создания инфраструктуры МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" с China Communications Construction Company Ltd.

Международный транспортный коридор "Приморье-1" связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. "Приморье-2" соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет.