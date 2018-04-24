Рекордный Кубок: "Ак Барс" стал трехкратным обладателем главного хоккейного трофея
  
Стихия нанесла удар: около 20 человек пострадали во время урагана
   
Сор из избы: 15 мусорных полигонов в Подмосковье закроют в течение 5 лет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

09.04.18   13:28

25.01.18   14:28
 
Главные события
24.04.18 16:32

Россия и Китай в сентябре могут подписать соглашение о международных транспортных коридорах в Приморье

© РИА Новости. Константин Чалабов
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия и Китай в сентябре могут подписать межправительственное соглашение о совместном развитии международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2", сообщает Минвостокразвития РФ.

"В настоящее время на основании технико-экономического обоснования, представленного китайской стороной, готовится проект соглашения между правительствами РФ и КНР о совместном развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - сообщила и.о. директора департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития Светлана Утяшева, которую цитирует пресс-служба министерства.

Подписание соглашения планируется на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет 11-13 сентября на острове Русский.

В рамках утвержденной правительством РФ Концепции развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье - 2", планируется реализовать комплекс мероприятий по обеспечению "бесшовного" транзита грузов из северо-восточных провинций Китая в порты Приморского края.

На этой неделе вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия и Китай продолжат работу над согласованием ТЭО коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Стороны договорились в течение трех месяцев согласовать позиции. Он подчеркнул, что оба МТК выгодны сторонам: Китай получает короткий выход к портам, а РФ будет использовать транзитные возможности. Проекты развития двух МТК оцениваются в 300 млрд рублей.

В начале ноября 2017 года в Пекине в ходе XXII регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования создания инфраструктуры МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" с China Communications Construction Company Ltd.

Международный транспортный коридор "Приморье-1" связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. "Приморье-2" соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.18 17:56
Московские школьники летом вновь отдохнут по программе "Московская смена"
.
  24.04.18 17:26
В Москве размер выплат донорам увеличен на 20%
.
  24.04.18 17:23
Для ветеранов войны в майские праздники общественный транспорт будет бесплатным
.
  24.04.18 16:44
Москвичей ждет обширная культурная программа на майские праздники
.
  24.04.18 14:23
Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме
.
  24.04.18 14:12
Мэр столицы и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве
.
  24.04.18 10:25
На улицах Москвы весной высадят 140 тыс. кустарников
.
  24.04.18 10:22
Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник в театре "Современник"
.
  24.04.18 10:18
Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" покажут в Москве
.
  23.04.18 17:49
День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket