Подвиг организатора восстания в лагере смерти "Собибор" Александра Печерского увековечили в Ростове-на-Дону

24.04.18 16:43

© РИА Новости. Антон Денисов

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Памятник-бюст организатору единственного успешного массового побега из фашистского лагеря смерти "Собибор" Александру Печерскому торжественно открыли на его родине в Ростове-на-Дону и присвоили его имя городской гимназии № 52, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Мы вместе присутствуем при историческом событии, отдавая дань подвигу нашего земляка Александра Печерского - человека, который вместе с теми, кто находился в "Собиборе", показал, как нужно бороться за жизнь и совершать подвиг даже в самых сложных жизненных условиях",- сказал на открытии памятника губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В свою очередь режиссер фильма "Собибор" Константин Хабенский отметил: "Хочу поделиться радостью от того, что может сотворить человеческая память, счастлив, что именно благодаря памяти всех людей и, особенно, памяти тех людей, кого спас А.Печерский, мы сняли фильм "Собибор", и сегодня открываем памятник ему, а школа будет носить его имя. Давайте помнить и поддерживать людей, которые прошли ужасные события войны, и тех, кто живет сейчас".

Памятник-бюст установлен Российским военно-историческим обществом, автор - Ростислав Мединский, скульптор - Денис Стритович.

А.Печерский в 2016 году указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность, отвагу и героизм в годы ВОВ.

Премьерный показ фильма "Собибор" (режиссер и исполнитель главной роли - К.Хабенский) состоится во вторник в 19:00 в кинотеатре ТРК "Горизонт" (проспект Нагибина, 32/2). В фильме рассказывается о подвиге советского офицера А.Печерского, который возглавил в 1943 году восстание заключенных в лагере смерти "Собибор", где нацисты убили около 250 тыс. евреев.

Есл кп